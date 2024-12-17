Трамп заявил о ключевой роли Турции в Сирии и похвалил Эрдогана
Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал Турцию ключевой силой в будущем Сирии после падения режима Башара Асада, сообщает Европейская правда.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в своем имении Мар-а-Лаго, пишет Hürriyet Daily News.
Комментируя недавние события в Сирии, Трамп заявил, что считает Турцию ключевой силой в стране в будущем.
"Никто не знает, что произойдет с Сирией, но я думаю, что Турция будет иметь ключевое значение", – заявил он.
Он высоко оценил свои отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав его "очень умным" и высоко оценив военную мощь Турции.
"Эрдоган – это человек, с которым я прекрасно лажу. Он построил очень сильную, мощную армию, которая не была истощена войной. Он очень умный парень", – сказал он.
В то же время Асада Трамп назвал "резником" и отметил многочисленные жертвы в результате его правления.
Как известно, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.
СМИ ранее сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.
Позже эту информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.