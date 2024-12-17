Южная Корея ввела новые санкции за сотрудничество России и КНДР

Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций, причастных к военному сотрудничеству РФ и КНДР, финансированию северокорейских ядерной и ракетной программ, а также к незаконной закупке Пхеньяном подсанкционных товаров. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте южнокорейского МИДа во вторник, 17 декабря, сообщает Deutsche Welle.

В черный список Сеула попали генералы Корейской народной армии (КНА) Ким Ён Бок и Син Гым Чхоль, а также инженер-ракетостроитель Ли Сон Чжин и еще один высокопоставленный офицер КНА - Ли Бон Чхун. Ограничения также введены против нескольких бизнесменов и возглавляемых ими компаний - например, Роман Алар и его ООО "ПАРСЕК", как утверждается, поставляли в Северную Корею ключевые ракетные материалы и технологии.

Всего в санкционном списке отмечены как российские семь физлиц и 13 организаций, в том числе несколько банков. Для проведения финансовых или валютных операций с ними теперь потребуется разрешение Сеула.

Сеул координирует введение санкций с западными союзниками

В пресс-релизе южнокорейского МИДа подчеркивается, что санкции вводятся в связи с опубликованным 16 декабря совместным заявлением министров иностранных дел Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также главы дипломатии Евросоюза. В этом заявлении "самым решительным образом" осуждается расширение военного сотрудничества между Россией и КНДР, включая использование северокорейских войск в войне РФ против Украины.

О новых санкциях против российских и северокорейских компаний и физлиц 16 декабря также объявили Соединенные Штаты. В тот же день, кроме того, был утвержден 15-й пакет санкций Европейского Союза против России за ее агрессивную войну. Под ограничения в рамках этого пакета попали, в частности, двое высокопоставленных чиновников КНДР, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В мае Южная Корея ввела санкции против семи физических лиц из КНДР и двух российских морских судов - за участие в финансировании ракетной и ядерной программ Пхеньяна и перевозку военных грузов между РФ и Северной Кореей.