Шмыгаль объяснил Фицо ситуацию с транзитом газа через Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 декабря во время разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сказал, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после завершения действующего контракта, но не отказывается от обсуждения транзита газа нерусского происхождения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил Шмыгаль.

"Соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено. Если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - рассказал Шмыгаль.

Он также отметил, что Россия использует свой энергетический экспорт для финансирования войны против Украины и для продолжения своей дестабилизационной активности против других стран Европы и ЕС.

Шмыгаль также сообщил, что разговор с Фицо касался и увеличения сотрудничества в сфере электроэнергетики. За прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии.

Напомним:

Приостановка транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало влияет на укрепленный европейский рынок газа

Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Российский газовый монополист "Газпром" в своих внутренних планах на 2025 год исходит из предположения, что транзит газа в Европу через Украину больше не будет осуществляться после 31 декабря 2024 года.

Словакия проведет серию переговоров, чтобы обеспечить поставки российского газа после окончания действующего транзитного контракта через Украину.