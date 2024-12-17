В Запорожье открыли первую подземную школу для тысячи детей: что известно

В Запорожье открылась первая подземная школа, построенная всего за 6 месяцев. Новый учебный центр на глубине 7 метров обеспечит безопасное очное обучение для 1000 школьников, включая детей с особыми потребностями, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

В Запорожье открылась первая подземная школа: безопасное обучение для 1000 школьников

В Запорожье начала работу первая в области подземная школа, построенная за 6 месяцев. Новое учебное заведение расположено на глубине 7 метров и оснащено монолитным железобетонным покрытием, которое обеспечивает максимальный уровень защиты и выдерживает ракетные удары.

Ожидается, что 1000 школьников смогут вернуться к очному обучению в безопасной и современной среде, а родители смогут быть уверены в безопасности своих детей.

Особое внимание при проектировании школы было уделено потребностям учеников с особыми образовательными потребностями. Заведение оснащено специальными подъемниками, навигацией шрифтом Брайля и другими необходимыми приспособлениями, которые обеспечивают комфортное обучение для всех детей без исключения.

В настоящее время в Запорожской области продолжается строительство еще 10 таких подземных учреждений. В целом это позволит обеспечить очное обучение для более чем 8000 детей, создавая надежные условия для образования даже в условиях военного времени.

На реализацию этих проектов правительство выделило 500 млн гривен субвенции и дополнительно 545 млн гривен дотации на обустройство безопасных укрытий в регионе.

Напомним,что в Харькове построили первую в мире подземную школу Она имеет самые высокие стандарты безопасности и рассчитана на обучение 900 школьников в две смены.