Vodafone отсрочит повышение новых тарифов

Мобильный оператор Vodafone отсрочит объявленные изменения в новых тарифах, сообщает Экономическая правда.

Об этом ЭП сообщили в Vodafone.

Там напомнили, что мобильный оператор объявил об изменении стоимости тарифов новой линейки Joice и тарифа Turbo с 24.12.2024 - в зависимости от тарифа, стоимость увеличится на 70-120 грн.

"Но для абонентов, которые уже пользуются этими тарифами, Vodafone отсрочивает изменения и внедряет специальные условия пользования - предоставляет 3 пакета услуг по старой стоимости. Для новых клиентов, которые станут абонентами Vodafone и совершат первый звонок до 20.01.2025, компания также предоставит 3 пакета услуг подряд по старой стоимости. После этого будут действовать новые цены", - рассказали в Vodafone.

Там также сообщили, что среди факторов, которые обусловливают изменение стоимости и наполнения тарифных планов в этом году, - стремительный рост стоимости электроэнергии, дополнительные расходы на резервное питание, ремонт поврежденного в результате войны оборудования. Кроме того, увеличились налоговые сборы для компании.

"Изменения касаются актуальных тарифов, доступных для подключения новым клиентам компании. Остальные тарифы пока остается без изменений", - рассказали в компании.

Напомним:

Мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости ряда тарифов подписки с 24 декабря: их стоимость вырастет на 70-120 грн.