Миротворческая миссия в Украине: президент Финляндии призвал не забегать наперед

Президент Финляндии Александр Стубб предостерегает от забегания наперед на фоне обсуждений некоторыми европейскими лидерами идеи миротворческой миссии в Украине, сообщает Европейская правда.

"Александр Стубб предостерегает от забегания вперед, когда европейские лидеры обсуждают возможную миротворческую операцию в Украине после достижения мира" , – говорится в сообщении Yle.

Стубб представляет Финляндию в Таллинне на встрече стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), где сегодня обсуждается этот вопрос.

Президент Финляндии не занимает конкретной позиции относительно самой возможной операции.

По словам Стубба, операция потребует разрешения ООН. Кроме того, пока нет мира, и Стубб считает, что Украине прежде всего нужно оружие.

На вопрос о послании Стубба к России, он ответил одним словом: "Отступайте".