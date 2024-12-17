CCО показали, как уничтожают военных КНДР в Курской области

Спецназовцы ССО обнародовали видео боевой работы по уничтожению военных КНДР в Курской области, в течение трех дней было убито 50 северокорейцев, которые участвуют в войне против Украины на стороне России, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом сообщило командование ССО Вооруженных сил в Facebook.

"Воины 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича организовали горячий прием северокорейским войскам в Курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47".

Сообщается, что также в этот период воины ССО поразили две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл. Бои продолжаются.

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