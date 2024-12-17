Атака дронов на Киев: в ряде районов зафиксировано падение обломков

В результате атаки российских беспилотников 17 декабря в Киеве зафиксировали падение обломков в трех районах столицы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко в Telegram.

В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль.

В Печерском - обломок повредил окно в жилом доме.

В Днепровском - осколки повредили остекление окон в жилом доме.

Информации о пострадавших не поступало.

Что предшествовало: В 9:47 в столице объявили воздушную тревогу из-за российских ударных дронов. Работала противовоздушная оборона. В 10:03 сообщили об отбое угрозы для Киева.