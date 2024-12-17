Рада сняла с повестки дня скандальный законопроект о достройке Хмельницкой АЭС

Верховная Рада во вторник, 17 декабря, сняла с рассмотрения законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3,4 Хмельницкой АЭС. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк от партии "Голос", сообщает Европейская правда.

Как проинформировал Железняк – этот законопроект стоял первым в повестке заседания 17 декабря для принятия за основу.

"Уже сняли. Голосов нет" , – написал он.

Заметим, хотя законопроект снят с повестки дня, но формально парламент имеет право вернуться к этому вопросу

Речь идет о правительственном законопроекте №11146 "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции", зарегистрированном еще в апреле 2024 года.

Ранее этот проект вызвал споры в обществе и в депутатском корпусе.

Следует отметить, что в июне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна рассчитывает использовать средства доноров на достройку АЭС.

Уже в июле антикоррупционный комитет Верховной Рады обнаружил коррупционные риски в законопроекте.

17 декабря посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что законопроект о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС за счет западных доноров разрабатывался без консультаций с ЕС, хотя у власти Украины есть суверенное право на воплощение проекта.

Следовательно, по ее словам, ЕС не будет принимать в этом участия, ведь он "не финансирует развитие ядерных электростанций, в частности из-за того, что у ЕС есть разные позиции по ядерной энергетике".