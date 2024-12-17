Украина снова на третьем месте в Европе по уровню открытости данных

Украина в третий раз подряд входит в тройку рейтинга Open Data Maturity с показателем открытости данных в 97%. Об этом говорится в сообщении министерства цифровой трансформации со ссылкой на данные рейтинга, сообщает Укринформ.

"В этом году уровень зрелости открытых данных в Украине составляет 97%, когда средний показатель в Европе - 83%. А с 2020 года мы поднялись в рейтинге с 17-го места на 3-е - это результат постоянной работы нашей команд" , - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минцифре, Украина третий год подряд входит в топ-3 страны по уровню развития открытых данных. В этом году в исследовании приняли участие 34 страны, первенство получила Франция, а второе место заняла Польша.

"Открытые данные - это важный антикоррупционный инструмент. Они помогают бизнесу создавать продукты, гражданам контролировать власть, а ученым преодолевать глобальные вызовы" , - отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.