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У кого более высокий шанс попасть в штурмовые подразделения: ответ ТЦК

У кого более высокий шанс попасть в штурмовые подразделения: ответ ТЦК
Фото: president.gov.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан из-за полномасштабного российского вторжения. Военнообязанных отправляют в штурмовые подразделения, артиллерию и в другие структуры Сил обороны, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало, сообщает "Суспільне".

Некоторые мобилизованные граждане имеют более высокий шанс попасть в штурмовые подразделения. Однако, все зависит от возрастных категорий и состояния здоровья.

"Молодые люди до 45 лет - это, в основном, штурмовые подразделения. Остальные, после 45 лет - это уже подразделения обеспечения, артиллерия, инженерные войска и другие составляющие Сил обороны", - заявил Монукало.

В частности, к другим структурам Сил обороны относятся: пограничники, Национальная гвардия Украины и Государственная служба специального транспорта.

Монукало также напомнил, что после мобилизации все военнообязанные граждане в первую очередь направляются в учебные центры. Однако, некоторых украинцев могут сразу отправить в воинские части. Речь идет о военнообязанных, проходивших службу не менее 10 лет назад и пригодных по состоянию здоровья.

Напомним, в правительстве обосновали позицию о невозможности мобилизации 18-летних. По словам министра юстиции Ольги Стефанишиной, все мобилизованные должны быть обеспечены вооружением, поэтому вопрос о снижении мобилизационного возраста сейчас не стоит.

Стефанишина заявила, что лично воспринимает поднятие вопроса западными партнерами по снижению возраста мобилизации как желание снять ответственность за те договоренности, которые были ранее.

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