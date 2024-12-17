В Украине из-за непогоды есть обесточивание в 16 областях

По состоянию на утро 17 декабря из-за непогоды остались без электроснабжения 397 населенных пунктов в 16 областях, сообщает Укринформ.

"В результате сложных погодных условий (сильный дождь, мокрый снег, ветер) – по утрам были обесточены 397 населенных пунктов в 16 областях. Больше всего – в Хмельницкой области. Ремонтные бригады облэнерго работают над ликвидацией последствий непогоды. Заживление обесточенных абонентов ожидается до конца суток" , – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" отмечает, что потребление электричества по состоянию на 06:00 вторника было на 2% ниже соответствующего показателя предыдущего дня.

Импорт электроэнергии 17 декабря пройдет в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 20 903 МВт-час.

В свою очередь Министерство энергетики сообщает, что за сутки 16 декабря ремонтные бригады возобновили электроснабжение 42 107 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.