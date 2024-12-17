На границе с Польшей полноценно заработает новый пункт пропуска

В пятницу, 20 декабря, заработает автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи – Мальховичи". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Европейская правда.

Как отметил Шмыгаль, решение о том, что 20 декабря откроется пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи", утвердили правительства Украины и Польши.

Пункт будет открыт для пассажирского и грузового транспорта, а пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

Украинский премьер акцентировал, что открытие пункта пропуска уменьшит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта.

Отметим, 29 сентября пункт пересечения на границе с Польшей "Нижанковичи – Мальховичи" временно прекратил работу.