Воздушные силы: ПВО сбила 20 беспилотников, еще один – в воздухе

В ночь на 17 декабря российские войска запустили по Украине ударные и имитационные беспилотники. Силы ПВО сбили 20 "Шахедов" и беспилотников других типов, еще 10 - не достигли целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности оккупанты запустили 31 беспилотник из районов Брянск, Орел (РФ).

"По состоянию на 12.00 подтверждено избиение 20 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях. В результате активного противодействия Сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Один БпЛА – в воздухе!" , – говорится в сообщении.

Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.