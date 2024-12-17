Жалобу на отсутствие мобильной связи можно будет подать через "Дію"

Кабинет министров Украины утвердил порядок представления через портал и приложение "Дія" информационного сообщения об отсутствии мобильной связи. Это нужно для мониторинга качества и доступности связи, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его данным, порядок определяет механизм подачи средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дія", информационного сообщения об отсутствии возможности получения электронных коммуникационных услуг.

Это делается с целью осуществления мониторинга качества и доступности электронных коммуникационных услуг, формирования предложений по внесению изменений в законодательство, необходимых для развития сферы электронных коммуникаций.

Напомним, с началом отключений света весной 2024 года в Украине существенно ухудшилась мобильная связь. В значительном количестве случаев связь исчезает одна после отключения света из-за того, что мобильные операторы не закупили аккумуляторы для базовых станций.

В июле операторов мобильной связи обязали обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения минимум 10 часов.

"Дія" в Украине

"Дія" (акроним для "Держава и я") - это цифровая платформа Украины, которая объединяет государственные услуги в едином электронном пространстве. Она состоит из:

Портала "Дія" - вебсайт, где граждане Украины могут получать государственные услуги онлайн. Портал позволяет:

подавать документы и заявления на получение государственных услуг (например, регистрация бизнеса, оформление социальных выплат, смена места жительства);

получать электронные выписки (из ЕГР, ГЗК и т.д.);

подавать заявления на оформление справок (например, о несудимости).

Мобильного приложения "Дія" - приложения для смартфонов, которое предоставляет доступ к цифровым копиям документов (так называемых "цифровых паспортов") и ряда услуг. В приложении доступны: