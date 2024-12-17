WSJ: Турция может готовить широкомасштабное вторжение в Сирию

Высокопоставленные чиновники США говорят, что Турция и ее союзники-повстанцы наращивают силы вдоль границы с Сирией, вызывая тревогу, что Анкара готовится к широкомасштабному вторжению на территорию, которую контролируют сирийские курды, поддерживаемые Америкой. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Левый берег.

Силы включают в себя бойцов-повстанцев, турецких коммандос и артиллерию в большом количестве, которые сосредоточены вблизи Кобане, города с большинством курдов в Сирии на северной границе с Турцией, сообщили официальные лица. Турецкая трансграничная операция может быть неизбежна, сказал один из американских чиновников.

Наращивание, которое началось после падения режима Башара Асада в начале декабря, похоже на действия турецких военных перед вторжением в северо-восточную Сирию в 2019 году.

"Мы сосредоточены на этом и требуем сдержанности" , - сказал другой официальный представитель США.

Ильхам Ахмед, официальный представитель гражданской администрации сирийских курдов, сказал новоизбранному президенту Дональду Трампу в понедельник, что турецкая военная операция выглядит вероятной, призвав его давить на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот не отправлял войска через границу.

Цель Турции состоит в том, чтобы "установить фактический контроль над нашей землей до того, как вы вступите в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории", — написал Ахмед Трампу в письме, которое есть в распоряжении The Wall Street Journal.

"Если Турция продолжит свое вторжение, последствия будут катастрофическими" , – говорится в письме.

Спикер посольства Турции в Вашингтоне не сразу ответил на запросы о комментариях.

Угроза со стороны Турции поставила возглавляемые курдами Сирийские демократические силы, объединившиеся с войсками США на северо-востоке Сирии для охоты на остатки Исламского государства, в уязвимое положение за несколько недель перед тем, как администрация Байдена покинет Белый дом.