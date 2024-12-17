Жители Славянска могут остаться без отопления: в чем причина

Жители Славянска остались без водоснабжения. Кроме этого, в городе могут аварийно остановить работу котельных, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Славянской городской военной администрации.

"В связи с длительным отсутствием водоснабжения в отдельных районах города существенно увеличился несанкционированный разбор воды из системы отопления, что может привести к аварийной остановке котельных" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на усиленную подпитку сети, уровень воды постепенно снижается. Если жители города и в дальнейшем продолжат сливать воду из батарей, котельные будут остановлены до дальнейшего восстановления водоснабжения.

Предприятие "Славянсктеплосеть" призывает не использовать воду из системы отопления. Согласно статье 31 закона Украины № 2633-IV "О теплоснабжении", за такие действия предусматривается штраф в размере до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 12 декабря, на севере Донецкой области временно остановили подачу воды. В частности, в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке. Такая ситуация сложилась из-за того, что на Втором Донецком водопроводе начались ремонтные работы.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге сорвали отопительный сезон. По факту срыва открыто уголовное производство.

Сейчас в Кривом Роге без тепла остаются 443 жилых домов, из них 245 - отопление не подавалось с начала отопительного сезона, а 198 - временно отключены для устранения потерь теплоносителя.