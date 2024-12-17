TikTok обратился в Верховный суд США для предотвращения блокировки соцсети

TikTok обратился в Верховный суд США с просьбой временно заблокировать федеральный закон, обязывающий его китайскую материнскую компанию ByteDance продать платформу, в противном случае ей грозит запрет, сообщает Левый берег.

Закон об отчуждении или запрете вступит в силу 19 января, и приложение может быть запрещено на одном из его крупнейших рынков.

Президент Джо Байден подписал закон в апреле, пытаясь устранить потенциальные риски национальной безопасности от TikTok, в частности, через связи соцплатформы с Китаем.

Министерство юстиции США заявило, что TikTok представляет угрозу нацбезопасности, поскольку имеет конфиденциальные данные о пользователях США.

TikTok утверждает, что согласно Первой поправке к Конституции новый закон нарушит права 170 миллионов пользующихся приложением американских пользователей.

В начале этого года компания попросила коллегию федеральных апелляционных судей упразднить закон, но в начале декабря апелляционный суд отклонил запрос. Тогда TikTok заявил, что обжалует это решение в Верховном суде.

Платформа отрицает предоставление данных китайскому правительству.

Добавим, избранный президент США Дональд Трамп пытался запретить TikTok во время своего первого срока, но тогда изменил мнение. Вчера республиканец Трамп заявил, что TikTok помог ему установить контакт с молодыми избирателями. “В моем сердце есть теплое место для TikTok”, – сказал Трамп на пресс-конференции во Флориде.

По информации американских СМИ, генеральный директор TikTok Шоу Цзи Чу встретился с Трампом во Флориде.