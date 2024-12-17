Украинский футболист Мудрик сдал положительный тест на допинг

Вингер лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик подтвердил, что его проба на допинг оказалась положительной. Об этом игрок написал у себя в Instagram, сообщает Чемпион.

Его уже временно отстранили от футбола, а Челси начал собственное расследование инцидента.

"Я могу подтвердить, что получил сообщение о том, что образец, который я предоставил ФА, содержал запрещенное вещество. Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но скажу, как только смогу" , – говорится в сообщении.

Как недавно сообщалось, Мудрику грозит четыре года дисквалификации. Ожидается, что в ближайшие дни будет открыта проба "B".

По информации The Athletic, в анализах Михаила обнаружили мельдоний, распространённый в России и странах Балтии. В СМИ также сообщили, что положительный тест на допинг он сдал после матча сборной Украины в ноябре.

Этот инцидент прокомментировал сам клуб. В заявлении говорится, что Челси вместе с Мудриком будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что явилось причиной неблагоприятного результата.

И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования ФА, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата. Клуб не будет предоставлять дальнейших комментариев", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Михаил Мудрик пропустил 4 подряд матча Челси. В последний раз в заявку украинец входил еще 1 декабря в матче АПЛ против Астон Виллы, после чего лондонцы заявили, что украинец заболел.

Последним громким примером проваленного допинг-теста был случай с Полем Погба, получившим 4-летнюю дисквалификацию. Но позже она была сокращена до 18 месяцев. Это все равно не спасло француза от разрыва контракта с Ювентусом.

Это не первый допинг-скандал в украинском футболе. Наиболее известны скандалы с футболистами Шахтера Дарио Срной (17 месяцев), Александром Рыбкой (2 года), а также нападающим Динамо Артемом Бесединым (1 год).