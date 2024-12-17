Зеленский призвал Запад реализовать договоренности по поставкам ПВО

Президент Владимир Зеленский обратился к странам-участницам Joint Expeditionary Force с призывом реализовать договоренности о поставках систем ПВО на фоне массированных российских ударов, сообщает Европейская правда.

Как заявил Зеленский, российский массированный удар 13 декабря не последний – Россия готовится к новому удару, а затем Украине нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора.

"Нам нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, которые были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне" , – заявил он.

Зеленский акцентировал, что Украина помнит, что в качестве компенсации за невозможность пригласить страну в Альянс на том этапе было обещано значительное количество систем ПВО.

"Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально. Главное – политическая воля наших партнеров. Я конкретно обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам и Европе" , – подчеркнул украинский лидер.

В Joint Expeditionary Force входят: Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Эстония. Эта группа создана для быстрого реагирования на кризисы и выполнения экспедиционных операций.