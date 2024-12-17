Румынская компания задолжала почти 2,5 млн евро "Энергоатому" за электричество – СМИ

НАЭК "Энергоатом" в период с 11 по 18 августа 2022 года поставил румынской компании "A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA" 7858 МВт-ч энергии на общую сумму 3,61 миллиона евро, из которых покупатель уплатил всего 1,13 миллиона евро и на этом все. Проблему с остальной задолженностью около 2,48 млн евро компания решает до сих пор, сообщает Зеркало недели.

Как рассказал источник издания, сомнительность компании-покупателя была очевидна всем на рынке, а контракт с "Энергоатомом" вообще был едва ли не единственной предпринимательской активностью этой фирмы. Поэтому главный вопрос в том, сознательно ли НАЭК пошел на сделку с мошенниками (что предполагало злой умысел), или бессознательно (что является недопустимой глупостю для компании такого уровня).

Огласки в Украине история не получила, но румынские медиа освещали ее достаточно подробно.

Так, 5 августа 2022 года "Энергоатом", через свою дочернюю компанию "Энергоатом Трейдинг", заключила соглашение об экспорте электроэнергии в Румынию с местным частным трейдером и поставщиком, получившим профильную лицензию от Национального органа регулирования энергетики в Румынии (ANRE) только за девять месяцев до этого, в ноябре 2021 года. Сделка предусматривала поставки электроэнергии на украинско-румынскую границу в течение августа 2022 года в максимальном объеме до 44 640 МВт-час по цене 609 евро/МВт-час.

В феврале 2023 года, поняв, что полной оплаты точно не будет, "Энергоатом" пожаловался на контрагента в Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты и в августе прошлого года получил решение, которым A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA обязали выплатить НАЭК в целом почти 3 миллиона евро (задолженность по оплате за поставленную энергию плюс проценты, штрафные санкции и арбитражные расходы).

Однако перед оглашением арбитражного решения, в мае 2023 года, "A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA" подала заявление о банкротстве в Румынии. Местный суд принял это заявление в следующем месяце в июне. В настоящее время продолжаются суды о признании решения Стокгольмского арбитража в Румынии, что позволило бы "Энергоатому" хотя бы присоединиться к пулу кредиторов обанкротившейся компании. Правда, это вряд ли позволит погасить хотя бы часть долгов.

A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA – типичная "схемная" компания, неоднократно менявшая виды деятельности (от администрирования веб-сайтов до энерготрейдинга), директоров и названия. Показательно, что в конце июля 2022 года, то есть незадолго до подписания контракта на импорт энергоресурсов от НАЭК "Энергоатом", контроль (80% акций) над "A+++ Stream Energy And Gas SA" перебрал украинец с румынским гражданством Юрий Тагильцев, ставший компанией без персонала.