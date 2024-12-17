В ГУР рассказали, как воюют войска КНДР в Курской области

По данным украинской разведки, после значительных потерь подразделения КНДР во вражеской армии пытаются противодействовать беспилотникам Сил обороны, которые эффективно на них охотятся на Курщине, сообщает Украинская правда.

"После серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины" , – говорится в сообщении ГУР.

Государство-агрессор Россия продолжает применять войска Северной Кореи в боевых действиях на территории Курской области.

По данным ГУР, перед штурмом северокорейские войска на передовых рубежах накапливают группу до 20-30 солдат - в район сосредоточения передвигаются малыми группами до шести военнослужащих.

Для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.

Главное управление разведки отмечает: постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий.