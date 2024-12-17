Дело Тищенко за незаконное лишение свободы человека передали в суд

Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении народного депутата Николая Тищенко по факту незаконного лишения свободы участника боевых действий в Днепре, сообщает Украинская правда.

Обвинительный акт направлен в суд.

Тищенко находится под мерой пресечения в виде в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета слежения.

Депутата подозревают в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий.

По данным следствия, 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию Тищенко противоправно лишила свободы потерпевшего - участника боевых действий. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.