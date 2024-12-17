Еще один нефтяной танкер РФ потерпел крушение в Черном море: что известно

Еще один танкер Российской Федерации подал сигнал об аварии в Черном море. В танкере зафиксирована утечка мазута, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По предварительным данным, происшествие произошло в районе порта "Кавказ" в Черном море. Там авария произошла на судне "Волгонефть-109".

Известно, что сигнал бедствия подал капитан судна. Он же рассказал, что продукт вытекает из танка в балластный бак. Сейчас на борту находятся 14 человек, корпус корабля цел, утечки в воду нет.

Не первая катастрофа с российским танкером

Несколько дней назад стало известно, что в Керченском проливе тонут два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм.

Позже представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, российские танкеры с нефтью начали тонуть рядом с Керченским проливом еще 15 декабря. Это произошло, потому что они вышли в море, не соблюдая требований судоходства.

Также сегодня россияне пожаловались на загрязнение побережья Краснодарского края нефтью. Вероятно, она с танкеров, которые разбились в Керченском проливе.