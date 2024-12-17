ЕС впервые ввел санкции против собственного гражданина за торговлю российской нефтью

Гражданин Нидерландов Нильс Троост стал первым гражданином ЕС, против которого ввели санкции из-за вероятной торговли российской нефтью по ценам, превышающим установленный западными странами порог цен. Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Троост, который якобы планировал строиться в Измаиле, сейчас живет в Швейцарии и отвергает обвинения, утверждая, что санкции стали результатом кампании его бывшего бизнес-партнера Гаурава Кумара Шриваставы.

По данным ЕС, компания Трооста Paramount Energy and Commodities SA перевела свой российский бизнес на дубайскую "дочку" Paramount DMCC, которая затем неоднократно торговала нефтью по ценам выше установленного ограничения в 60 долл за баррель.

Троост утверждает, что действовал по совету юристов и что компании в ОАЭ не обязаны соблюдать ограничения цен.

Его также обвиняют в связях с гонконгской компанией Livna Shipping (она тоже торговала российской нефтью в обход ценового ограничения), хотя он предоставил документы о продаже своего бизнеса в этой компании еще в 2018 году.

Сообщается, что Троост планирует оспаривать санкции ЕС.