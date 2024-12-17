Рада упростила торговлю подержанными автомобилями

Верховная Рада приняла закон об упрощении торговли подержанными автомобилями. Теперь автодилерам не нужно будет ставить их на учет в процессе перепродажи, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным проект №9083﻿ поддержали 270 депутатов.

Согласно документу, субъекты хозяйствования, которые занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспорта, смогут выкупать и реализовывать транспортные средства без постановки их на учет в сервисных центрах МВД и ТЦК.

"Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи, станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги" , - написал автор законопроекта, глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, начиная с 2010 года, субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю подержанными транспортными средствами, лишены возможности скупать подержанные автомобили, с целью их дальнейшей перепродажи конечному потребителю, без государственной регистрации на себя.

Они обязаны учитывать этот автомобиль не как товар для дальнейшей перепродажи, а как основное средство для собственного использования. Указанная процедура предусматривает обязательную государственную регистрацию субъектом хозяйствования приобретенного автомобиля на себя, прежде чем иметь возможность его перепродать конечному потребителю.

"Поэтому на практике субъекты хозяйствования, которые скупают подержанные транспортные средства для их дальнейшей продажи конечным потребителям, вынуждены дважды перерегистрировать товарные автомобили в сервисных центрах МВД: сначала на себя, а затем на конечного потребителя" , - говорится в документе.

Кроме того, при выкупе автомобиля получается справка о постановке транспортного средства на воинский учет, а при продаже автомобиля конечному потребителю получается справка о снятии автомобиля с воинского учета.

Основные нормы

Законом вносятся изменения:

В закон "О дорожном движении" в части освобождения субъектов хозяйствования, как и осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера, и поставленные на учет в Главном сервисном центре МВД, от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, которые были приобретены как товар для их последующей продажи конечным потребителям.

Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части освобождения субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и их составными частями, которые имеют идентификационные номера, и поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД, от обязанности подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки о постановке на воинский учет (снятие с воинского учета) бывших в употреблении транспортных средств, которые были

Напомним, в течение ноября 2024 года украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом.