Еврокомиссия начала производство против TikTok из-за выборов в Румынии

Еврокомиссия 17 декабря объявила о начале официального производства против TikTok на фоне беспрецедентной ситуации с первым туром выборов президента в Румынии, результаты которого были аннулированы. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

Еврокомиссия открыла официальное производство против TikTok по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA) относительно обязательства TikTok должным образом оценивать и смягчать системные риски, связанные с добропорядочностью выборов, в частности, в контексте недавних президентских выборов в Румынии 24 ноября, – говорится в сообщении.

"Мы должны защищать наши демократии от любого иностранного вмешательства. Каждый раз, когда мы подозреваем такое вмешательство, особенно во время выборов, мы должны действовать быстро и решительно.

После серьезных признаков того, что иностранные субъекты вмешивались в президентские выборы в Румынии с помощью TikTok, мы сейчас тщательно расследуем, не нарушил ли TikTok Закон о цифровых услугах, не справившись с такими рисками. Должно быть совершенно ясно, что в ЕС все онлайн-платформы, включая TikTok, должны быть привлечены к ответственности" , – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Одно из подозрений, которое собирается расследовать комиссия, заключается в том, старательно ли TikTok уменьшал риски, связанные с конкретными региональными и языковыми аспектами национальных выборов.

В Еврокомиссии уточнили, что решение о начале расследования учитывает информацию, полученную из рассекреченных разведывательных отчетов румынских властей, а также отчеты третьих сторон.

Расследование также основывается на анализе отчетов по оценке рисков, представленных TikTok в 2023 и 2024 годах, ответов на информационные запросы комиссии и внутренних документов, предоставленных TikTok.

После официального открытия производства Еврокомиссия продолжит собирать доказательства, например, отправляя дополнительные запросы на информацию, проводя мониторинговые действия, интервью, инспекции и запросы на доступ к алгоритмам. Такие запросы на информацию могут потребовать от TikTok предоставления данных и документов, которые он был обязан хранить на основании приказа о хранении, выданного комиссией 5 декабря.

Открытие официального производства уполномочивает комиссию принимать дальнейшие меры принудительного исполнения, такие как временные меры и решения о невыполнении требований. Комиссия также имеет право принять любое обязательство, взятое на себя TikTok, по устранению нарушений, которые являются предметом рассмотрения.

DSA не устанавливает никакого юридического срока для завершения официального разбирательства. Продолжительность углубленного расследования зависит от нескольких факторов, включая сложность дела, степень сотрудничества соответствующей компании с комиссией и реализацию права на защиту.

Напомним, 8 декабря в Румынии должен был состояться второй тур выборов президента, где будут соревноваться Кэлин Джорджеску и проевропейская кандидатка Элена Ласкони. Но Конституционный суд в последний момент аннулировал результаты голосования в первом туре.