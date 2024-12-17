Депутаты продлили налоговые и таможенные льготы на 2025 год

Верховная Рада одобрила законопроекты об изменениях в налоговый №12266 и таможенный кодекс №12267. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

Законопроекты предусматривают освобождение от таможенных платежей для составляющих, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов.

Продление льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидронових ружей и тому подобное.

Расширение льгот на комплектующие для всех беспилотников - наземных, водных, а не только БПЛА.

Отсрочка до 01.01.2027 перехода на экостандарты Евро-6 для ТС (должны были действовать уже с 2025 года).

Поддержку благотворителей и волонтеров:

возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса;

собранные волонтерами средства - без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;

льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% от дохода).

Продление НДС-льгот для украинского кино на время военного положения.

Отмена оценки для рынка подержанных авто и полная фискализация игорного бизнеса.