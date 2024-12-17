Депутаты продлили налоговые и таможенные льготы на 2025 год
Верховная Рада одобрила законопроекты об изменениях в налоговый №12266 и таможенный кодекс №12267. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
Законопроекты предусматривают освобождение от таможенных платежей для составляющих, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов.
Продление льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидронових ружей и тому подобное.
Расширение льгот на комплектующие для всех беспилотников - наземных, водных, а не только БПЛА.
Отсрочка до 01.01.2027 перехода на экостандарты Евро-6 для ТС (должны были действовать уже с 2025 года).
Поддержку благотворителей и волонтеров:
- возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса;
- собранные волонтерами средства - без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;
- льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% от дохода).
Продление НДС-льгот для украинского кино на время военного положения.
Отмена оценки для рынка подержанных авто и полная фискализация игорного бизнеса.