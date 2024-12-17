Запад должен предоставить обещанную помощь для удержания Украиной Покровска – СМИ

На фоне планов Российской Федерации захватить критически важную шахту в Покровске, союзники Киева должны выполнить свои обещания по поддержке нашего государства. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

"Критически важнаю шахта в Покровске на востоке Украины стала основным объектом усилий России, направленных на максимальное расширение территории. Сейчас российские войска находятся в 5 км от нее. Дроны-камикадзе поражают гражданские автомобили вокруг шахты, а на прошлой неделе компания Метинвест, которая владеет шахтой, закрыла и эвакуировала одну из трех ее шахтных стволов. Сейчас мало надежды продержаться дольше, чем несколько дней. Ее потеря будет стоить Украине, которая находится в состоянии войны, до половины ее будущего производства стали" , - говорится в материале.

Покровск является мишенью по многим причинам, говорят журналисты, это важный железнодорожный и автомобильный узел для снабжения украинских оборонительных линий. Это один из последних городов, оставшихся под контролем Украины в Донецкой области, которая является одной из четырех областей (в дополнение к Крыму), которые, по утверждению Путина, были аннексированы. Кроме того, здесь находится единственная в Украине шахта, которая добывает коксующийся уголь для карбонизации стали.

"Лидеры Европы неоднократно заявляли, что поддержат Украину в достижении урегулирования. Тогда почему задерживается предоставление помощи? Такого урегулирования невозможно достичь до тех пор, пока Россия считает, что может одержать победу на поле боя" , - говорят в Bloomberg.

"Администрация Байдена спешит использовать всю помощь, оставшуюся в ее распоряжении до инаугурации Трампа. Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить еще 650 миллионов евро на высокотехнологичные системы противовоздушной обороны Iris-T и Patriot, которые должны быть поставлены до конца года" , - отметили в статье.

Журналисты отмечают, что больше всего разочаровывает огромный разрыв между тем, что Европа пообещала, и тем, что она фактически сделала, который, по оценкам Киля, составляет лишь 125 млрд евро. Частично эту разницу можно объяснить тем, что 52 млрд евро обязательств Европа взяла на себя только этой осенью, когда наконец согласовала механизм использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Киеву. Но это все равно оставляет Европе 64 миллиарда евро задолженности.

Истощенные защитники Киева нуждаются во всем оружии и боеприпасах, которые они могут сейчас получить. Украина отчаянно нуждается и хочет прекращения войны, но для того, чтобы Россия согласилась на настоящий мир, а не просто на очередную паузу между вторжениями, президенту Владимиру Зеленскому нужна сильная рука за столом переговоров. Сейчас Россия не имеет стимула идти на компромисс, потому что она побеждает.

Издание акцентирует внимание на том, что среди текущих проблем Украины с набором и содержанием личного состава есть ощущение, что западная поддержка - а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания на фронте, не говоря уже о победе, - становятся все более дефицитными.

"Речь идет не о предоставлении Киеву потенциально провокационных новых категорий вооружений. Часть того, что нужно Украине, должно поступать из западных запасов и производителей, как, например, обещанная Шольцем система противовоздушной обороны.