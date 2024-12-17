Нардеп Бойко после визита в СБУ записал с извинением
Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко после посещения СБУ записал видео с извинением перед украинцами и назвал Путина военным преступником, сообщает Укринформ.
"Я точно не хочу, чтобы мое заявление использовалось РФ и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну", - сказал он и извинился перед украинцами.
Как сообщалось, ранее Бойко опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о "радикалах" и "запрете говорить на родном языке", то есть на русском, в Украине.
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народного депутата Бойко с должности члена комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений после его недавних заявлений.
Депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" создана из членов бывшей ОПЗЖ.
Сам Бойко был министром энергетики в правительстве Николая Азарова при президентстве Виктора Януковича.