Нардеп Бойко после визита в СБУ записал с извинением

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко после посещения СБУ записал видео с извинением перед украинцами и назвал Путина военным преступником, сообщает Укринформ.

"Я точно не хочу, чтобы мое заявление использовалось РФ и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну" , - сказал он и извинился перед украинцами.

Бойко після візиту до СБУ вибачався перед українцями. Міг би й українською...Далі буде... pic.twitter.com/UiEfB8Jrgb — Одеса-Сатира®✙ (@uanews3) December 17, 2024

Как сообщалось, ранее Бойко опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о "радикалах" и "запрете говорить на родном языке", то есть на русском, в Украине.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народного депутата Бойко с должности члена комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений после его недавних заявлений.

Депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" создана из членов бывшей ОПЗЖ.

Сам Бойко был министром энергетики в правительстве Николая Азарова при президентстве Виктора Януковича.