Зеленский выразил надежду на более тесные контакты с Трампом после его инаугурации
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что более тесные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после его инаугурации. Об этом глава государства заявил во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей во Львове, сообщает Суспільне.
По словам Зеленского, сейчас продолжается период «знакомства» с Трампом, тогда как сотрудничество с администрацией действующего президента Джо Байдена продолжается.
«Он [Трамп] не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических своих возможностей. Пока не было инаугурации нового президента США. И пока этого не было — мы работаем с президентом Байденом. Они [администрация Байдена] увеличивают сейчас количество решений, количество военных пакетов и количество выделенных денег. Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты после инаугурации нового президента США, будем встречаться», — сказал президент.
Президент также выразил ожидания, что команда Трампа после вступления в должность продолжит поддержку Украины и не остановит помощь.
Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку украинского плана победы и готов к новым предложениям со стороны Трампа.
«Я очень верю и надеюсь, что он будет добавлять силы нашему плану, добавлять силу в отношениях между Украиной и США. И только этот союз, сильный союз. Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна. Мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина», — сказал президент.