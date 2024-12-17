Зеленский выразил надежду на более тесные контакты с Трампом после его инаугурации

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что более тесные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после его инаугурации.﻿ Об этом глава государства заявил во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей во Львове, сообщает Суспільне.

По словам Зеленского, сейчас продолжается период «знакомства» с Трампом, тогда как сотрудничество с администрацией действующего президента Джо Байдена продолжается.

«Он [Трамп] не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических своих возможностей. Пока не было инаугурации нового президента США. И пока этого не было — мы работаем с президентом Байденом. Они [администрация Байдена] увеличивают сейчас количество решений, количество военных пакетов и количество выделенных денег. Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты после инаугурации нового президента США, будем встречаться» , — сказал президент.

Президент также выразил ожидания, что команда Трампа после вступления в должность продолжит поддержку Украины и не остановит помощь.

Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку украинского плана победы и готов к новым предложениям со стороны Трампа.