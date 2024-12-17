"Слуга" Куницкий до сих пор не вернулся в Украину из зарубежной "командировки"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, который выехал из Украины во второй половине сентября этого года, не вернулся на родину. Со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

Последний раз "слуга" Куницкий голосовал на заседании Верховной Рады 19 сентября.

С тех пор на сайте парламента в истории голосований напротив фамилии нардепа значится "Отсутствует".

Источник подтвердил, что по состоянию на 17 декабря Куницкий в Украину не возвращался.

Напомним, источники в правоохранительных органах сообщили, что Куницкий в сентябре 2024 года уехал в командировку.

В Верховной Раде и фракции "Слуга народа" не смогли ответить, где находится народный депутат Александр Куницкий, о котором СМИ написали, что он сбежал из страны.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук на вопрос УП ответила, что не имеет сведений о местонахождении Куницкого и "не будет комментировать слухи".

В Аппарате ВР на запрос "Украинской правды" ответили, что "сведения о служебных командировках народных депутатов во время действия особого периода отнесены к Перечню сведений, составляющих служебную информацию..., поэтому не могут быть предоставлены".