Новая власть Сирии считает, что РФ должна пересмотреть свое присутствие на территории страны

Новое переходное правительство Сирии заявило, что Россия должна пересмотреть свое присутствие на территории страны. Заявление прозвучало через неделю после свержения многолетнего режима Башара аль-Асада. Новое правительство также заявляет, что готово вступать в контакты со всеми странами, чтобы проложить новое будущее Сирии. Со ссылкой на EuroNews, сообщает Левый берег.

Представитель политического департамента нового переходного правительства Сирии призвал Россию пересмотреть свое присутствие в стране, которая стала их союзником, после свержения режима Асада.

Издание отмечает, что была замечена колонна российской военной техники, которая направлялась из прибрежного города Латакия на юг в сторону города Тартус.

Россия имеет 2 военные базы в Сирии: авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия и военно-морскую базу в городе Тартус на побережье Средиземного моря. Они считаются одними из наиболее стратегически важных военных форпостов Кремля.

Объект в Тартусе особенно критичен, поскольку он обеспечивает России единый прямой доступ к Средиземному морю и базу для проведения военно-морских учений, размещения военных кораблей и даже размещения атомных подлодок.

Западные аналитики и разведка говорят, что Кремль принимает участие в широкомасштабном выводе войск из Сирии, хотя Москва это еще не подтвердила.

Обейда Арнаут, представитель нового переходного правительства Сирии, назначенного повстанческой группой Хаят Тахрир аш-Шам (HTS), ответственной за свержение Асада, говорит, что последние действия России в Сирии были неоднозначными.

Он отмечает, что их решение вывести корабли ВМС из портов и переместить флоты военной техники с баз не указывает четко, действительно ли Кремль отступает, или это часть их регулярных перемещений.

"Я считаю, что Россия должна пересмотреть свое присутствие на территории Сирии, а также свои интересы. Их интересы были связаны с преступным режимом Асада. Они могут переосмыслить и взять на себя инициативу связаться с новой администрацией, чтобы показать, что у их нет вражды с сирийским народом и что эра режима Асада наконец-то закончилась" , - сказал он.

Арнаут говорит, что новое правительство ведет переговоры на самом высоком уровне со многими странами мира. В разговоре с арабскими СМИ он подчеркнул, что Сирия вступила в новый этап, сосредоточенный на исправлении десятилетий внутреннего раскола и почти 14 лет жестоких боев.

Он продолжал говорить, что новая политика Сирии – это политика открытости, подход, направленный на построение хороших отношений со своими соседями и миром.