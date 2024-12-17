В Эстонии призывают лидеров НАТО "готовиться к войне" - The Times

НАТО намерено повысить целевой показатель расходов на оборону до 3% от национального ВВП, заявил в интервью The Times премьер-министр Эстонии, сообщает Зеркало недели.

Кристен Михал сказал, что если союзники хотят мира, они должны готовиться к оборонной войне против России, которая может начаться в течение следующих пяти или десяти лет.

"У России есть менталитет, что война — это нечто священное, что это священная война, и она против всех" , — сказал он.

Михал также считает, что Кремль будет готов начать значимые мирные переговоры, только когда западные сторонники Украины поставят ее в "сильную позицию".

"Россия не показала, что Путин изменил свои цели. Моя оценка состоит в том, что он изменит свои цели только тогда, когда будет встречен силой и ничем другим" , — добавил Михал.

Эстонские чиновники утверждают, что если Украина сможет продержаться до весны, то Путин столкнется с растущим недовольством внутри собственного режима, ему будет труднее убедить других чиновников в том, что Россия может пережить своих оппонентов. В долгосрочной перспективе, по словам Михала, Россия "совершенно" разрушает свое экономическое будущее.

Ранее глава эстонского правительства Кристен Михал отметил, что присоединение к организации Североатлантического договора является единственным надежным механизмом гарантий безопасности для Украины. Премьер-министр Эстонии также надеется на успешный процесс переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, который начнется в 2025 году.