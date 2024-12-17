МАГАТЭ продолжило мониторинговую миссию на украинских подстанциях АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжили мониторинговую миссию на подстанциях Укрэнерго, которые критически важны для работы атомных электростанций. Со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики, сообщает Лига.Бизнес.
Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили продолжение миссии во время внеочередного заседания Совета управляющих агентства. Стороны согласовали график визитов.
"Только на прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял украинскую резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру. Но враг продолжает свою агрессию и беспощадно атакует, в том числе и подстанции, которые являются критически важными для работы атомной генерации", – отметил Галущенко.