МАГАТЭ продолжило мониторинговую миссию на украинских подстанциях АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжили мониторинговую миссию на подстанциях Укрэнерго, которые критически важны для работы атомных электростанций. Со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики, сообщает Лига.Бизнес.

Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили продолжение миссии во время внеочередного заседания Совета управляющих агентства. Стороны согласовали график визитов.