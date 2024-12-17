Зеленский подписал закон о реестре депортированных в РФ украинских детей

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "Об учете лиц, жизни и здоровью которых причинен вред вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады, сообщает Укринформ.

Согласно закону № 4071-IX, в Украине будет создан Реестр сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины.

Кроме того, государство определило основы создания и функционирования Системы учета информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии РФ.

"Речь идет о травме или повреждении здоровья, пытках, жестоком, бесчеловечном обращении или наказании, потере доступа к медицинским, социальным или образовательным услугам и т.д." , - уточнили в ВР.

В частности, учету будет подлежать информация о вреде личным неимущественным правам, причиненным начиная с 19 февраля 2014 года гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях находились на территории Украины.