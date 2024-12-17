Зеленский снова резко раскритиковал Орбана

Президент Владимир Зеленский отверг потребность в посредниках для общения с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, раскритиковав премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за попытки вмешаться﻿. Об этом он сказал на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, сообщает Деловая столица.

Зеленский заявил, что намерен напрямую общаться с Трампом и не нуждается в помощи других стран или политиков, "которые пиарятся на этом".

"И скажу прямо: и внутри нашей страны мне не нужны посредники" , — добавил президент.

Он отдельно подверг критике Виктора Орбана за попытки посредничества между США и переговоры с Россией. По словам Зеленского, Орбан не имеет рычагов влияния на хозяина Кремля Владимира Путина.

"Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого другого в Европе есть такой современный пример? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит" , — сказал Зеленский.

Он отметил, что в отношениях с США тоже не хочет вмешательства Орбана.