Более половины поляков поддерживают завершение войны, даже ценой потери Украиной территорий

Более половины граждан Польши впервые поддержали мнение, что война в Украине должна быть закончена, даже если ей придется отказаться от части своей территории или независимости. Со ссылкой на "Польское радио", сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует последний опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS).

CBOS отмечает, что впервые с начала полномасштабной войны России против Украины в польском обществе преобладает мнение, что в первую очередь следует стремиться к прекращению конфликта и заключению мира, даже если для этого Украине придется отказаться от части своей территории или независимости.

Такого мнения сейчас придерживаются 55% респондентов, тогда как в сентябре 2024 года его поддержали 39% опрошенных, а в апреле 2022 года – 26%.

Только 31% польских респондентов сейчас считает, что Украине следует продолжать борьбу без всяких уступок России (в сентябре 2024-го таких было 46%, в апреле 2022-го – 59%).

Как указывают в CBOS, на разных этапах полномасштабной войны среди поляков всегда преобладало убеждение, что украинцы (при поддержке Запада) должны продолжать борьбу и не идти ни на какие уступки России.

Однако, как отмечается в исследовании, этот процент неуклонно снижается с начала второго года полномасштабной войны в Украине, а за последние три месяца упал еще на десяток процентных пунктов.

"Мирные переговоры" между Украиной и Россией чаще поддерживают поляки в возрастной группе 18-24 лет, жители маленьких городов, менее образованные, плохо оценивают свое материальное положение, чаще исповедуют религию и придерживаются правых взглядов, добавляют в CBOS.

Отметим, последние социологические опросы украинцев указывают, что после почти трех лет полномасштабного вторжения России подавляющее большинство считает недопустимой территориальные уступки.