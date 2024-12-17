До конца года у "Резерв+" некоторым категориям нельзя будет оформить отсрочку

В приложении "Резерв+" с сегодняшнего дня временно недоступна функция онлайн-отсрочки для отдельных категорий граждан. Причиной является проведение технических работ в Единой государственной электронной базе по вопросам образования﻿. Об этом информирует Минобороны, сообщает Деловая столица.

В ведомстве отметили, что со вторника, 17 декабря, и ориентировочно до понедельника, 30 декабря, студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+".

При этом на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении по-прежнему.

Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов "Резерв+".