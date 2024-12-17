Туск призвал партнеров не спекулировать на возможном поражении Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня прибыл с визитом во Львов. Он призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины. Об этом он заявил во время визита во Львов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Я обращаюсь ко всем лидерам западного мира - мы все должны поддержать Украину в это время, как никогда раньше. Прекратите спекулировать о возможном поражении Украины" , - заявил Туск.

Он также заявил, что Польша готовит 46-й транш помощи Украине, который будет передан в январе. Его размер составляет 100 миллионов евро.

"Мы готовим следующую донацию" , - сказал Туск.

По словам Туска, возможно, Польша совместно с другими партнерами будет готова передать "некоторую технику", которая нужна Украине.

Недавно Туск заявил, что мирные переговоры для завершения войны между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой.

Позже Зеленский рассказал, что провел разговор с Туском. Они обсудили совместную работу и планы на период председательства Польши в ЕС.