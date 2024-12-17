Ермак исключает переговоры с РФ, пока у нее есть ресурсы на войну
Переговоры об установившемся мире начнутся только тогда, когда у России не будет ресурсов продолжать войну. Такое мнение высказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, сообщает Укринформ.
«Переговоры об установившемся мире начнутся только тогда, когда у врага не станет ресурсов продолжать войну», - заявил Ермак.
Он подчеркнул, что мир возможен только через силу, и для усиления Украины был создан План победы.
«Этот стратегический документ адресован международным партнерам. Он зафиксировал позицию Украины, очертил реальные механизмы завершения войны и достижения справедливого мира. Это дало старт широкой кампании в поддержку этого плана. 1087 из 1261 совета в Украине, а это около 90%, уже приняли обращение в поддержку плана. 174 совета намерены сделать это в ближайшее время. 393 совета, имеющих международных партнеров, уже приняли 1734 обращения в регионы, города и сообщества-побратимов в 54 государствах мира», - сказал руководитель ОП.
Эти обращения, по словам Ермака, содержат ключевые месседжи Плана победы и призыв его поддержать.
Он отметил, что сейчас ситуация на фронте остается сложной.
«Враг продолжает наступление. Российская пропаганда в это время продолжает убеждать мир в неизбежности глобального сговора, о том, что российский диктат — это безальтернативное будущее. Это, безусловно, не так, но мы должны быть сильными, чтобы свести этот план к нулю» , - отметил Ермак.