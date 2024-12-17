МСЭК заменят более 1300 экспертных команд по оценке инвалидности

Министерство здравоохранения сформировало 1348 экспертных команд по оценке повседневного функционирования, которые заменят медико-социальные экспертные комиссии﻿. Со ссылкой на Министерство здравоохранения, сообщает Деловая столица.

"Определен перечень больниц, в которых будут работать экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности. В настоящее время в него вошли 286 учреждений здравоохранения. Они отвечают современным стандартам качества медицинских услуг и охватывают все регионы страны. На базе этих больниц будут работать экспертные команды, которые будут работать будут проводить профессиональную оценку повседневного функционирования и определять инвалидность. Заведения отбирались, в частности, по критерию приближенности" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство больниц уже определилось с первым перечнем врачей, которые будут работать в экспертных командах. Сейчас это более 4300 специалистов, в то время как в МСЭК работало почти 1300.

Всего сейчас создано 1348 экспертных команд. Больше всего — по профилю "обще-хирургическая", "общая", "хирургическая" и "травматологическая". Среди профилей команд — кардионеврологическая, офтальмологическая, онкологическая, фтизиатрическая, гематологическая и психиатрическая. Оценивать повседневное функционирование человека смогут специалисты с соответствующей квалификацией.

Экспертные команды будут работать в новой электронной системе. К ней будут доступны все врачи, которые будут создавать в ней электронное направление на оценку повседневного функционирования для своих пациентов.

Напомним, с 1 января 2025 г. будут ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии.