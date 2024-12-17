"Укрэнерго" обнародовало графики отключений на среду

В Украине завтра, 18 декабря, снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать только у половины каждой очереди. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Завтра, 18 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будет таким:

07:00 - 20:00 пол очереди отключений.

А вот для промышленности и бизнеса время применения графиков ограничения мощности будет с 07:00 - 20:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина ограничений - повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Сейчас продолжаются ремонтные работы на энергообъектах. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.