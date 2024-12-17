Rheinmetall передаст Украине еще два десятка БМП Marder

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall в следующем году передаст Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Об этом сообщается на сайте концерна, сообщает Укринформ.

В декабре этого года Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 БМП Marder 1A3. Поставка намечена на первую половину 2025 года. Точная сумма заказа не сообщается, однако указывается, что это «двухзначное число в миллионах евро».

Поставка будет профинансирована Германией. В общей сложности Rheinmetall уже отправила Вооруженным силам Украины сотни боевых машин пехоты Marder.

В версии 1A3 Marder оснащен дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей. Первые 20 боевых машин этого типа были поставлены концерном Rheinmetall Group по заказу немецкого правительства в марте 2023 года.

Весной 2022 года Rheinmetall начала капитальный ремонт боевых машин пехоты Marder 1A3 из своих запасов за свой счет. С этого момента БМП постоянно ремонтируются и передаются для немедленного развертывания.