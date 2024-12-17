На Херсонщине за три месяца из-за дронов погибли 30 человек, еще 350 ранены

В Херсонской области за последние три месяца из-за российских атак дронами погибли 30 человек, еще 350 ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Только за последние три месяца на Херсонщине ранены 350 человек, погибли 30. Это только только от дронов и сбросов. Все эти цифры - это гражданские люди. Россияне постоянно направляют новые подразделения, которые учатся на наших гражданских людях. Затем эти подразделения переходят на более активные участки фронта" , - сказал глава Херсонской ГВА.

Мрочко призвал к созданию "условного купола" над городом Херсон или других способов борьбы с российскими дронами.