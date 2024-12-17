Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении РФ прав человека на ВОТ Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина», сообщает Укринформ.

«За» документ проголосовали 81 страна, «против» -14, воздержались - 80.

Против голосовали Беларусь, Буркина Фасо, Бурунди, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан, Зимбабве.

Резолюция ГА ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина» принимается ежегодно с 2016 года и каждый раз содержит новые положения и формулировки.