Соединенные Штаты утверждают, что не были заранее предупреждены о ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.﻿ Об этом американский чиновник на условиях анонимности сказал журналистам. Со ссылкой на AFP, сообщает Европейская правда.

Собеседник сказал, что "США не знали заранее об операции", в результате которой погиб Кириллов.

"Мы не поддерживаем такого рода деятельность и не способствуем ей" , – добавил он.

Напомним, 17 декабря в столице России в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

По данным источника "Украинской правды" в спецслужбах, подрыв Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.

В Великобритании в связи с убийством российского генерал-лейтенанта заявили, что не будут оплакивать смерть "человека, который способствовал незаконному вторжению и навязал страдания и смерть украинскому народу".