Лубинец рассказал, какие жалобы чаще всего поступают от военных

С начала этого года к омбудсмену обратились около 4 тысяч действующих военнослужащих, больше всего жалоб - на непредоставление отпусков и невыплату денежной помощи после ранений. Об этом на пресс-подходе в Харькове сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Укринформ.

«За этот год от действительных военнослужащих мы получили достаточное количество обращений – около 4 тысяч. И по каждому вопросу от нас была юридическая реакция. На первом месте (по количеству – ред.) – обращения, касающиеся нарушенных прав на отпуск, на выплату пособия при ранении. Также были отдельные обращения по поводу незаконных действий командиров» , – рассказал Лубинец.

Относительно злоупотреблений в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ уполномоченный пока не может сказать, о каком количестве пострадавших идет речь, пока это тайна следствия.

«Как мне уже стало известно, было обращение еще с сентября текущего года по этой ситуации. Мы сейчас проверяем не только факт, который сейчас стал известен, но и какая была реакция на предыдущие обращения» , – сказал Лубинец.

Как сообщалось, «Украинская правда» обнародовала информацию об издевательствах над военными, вымогательствах денег и кумовстве в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

В Вооруженных силах Украины начали проверку злоупотреблений должностных лиц указанной бригады.

17 декабря стало известно, что правоохранители начали досудебное расследование в отношении должностных лиц 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины и объявили подозрение ее командиру по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По данным следствия, осенью 2023 он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в зонах боевых действий.