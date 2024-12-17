Премьер Польши заявил об "очевидном прогрессе" в исторических вопросах с Украиной

Между Польшей и Украиной есть «очевидный прогресс» в исторических вопросах. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове. Со ссылкой на ﻿РАР, сообщает Новое время.

Туск отметил, что поляки ждут решения относительно эксгумации жертв Волынской трагедии, однако также понимают, какова ситуация.

«История никогда не была легкой, но она, безусловно, не может нас разделить и она, безусловно, не разделит нас» , — заявил премьер-министр Польши.

17 декабря Дональд Туск прибыл во Львов с рабочим визитом. В частности он провел встречу с Владимиром Зеленским.