DeepState: Оккупанты захватили Сонцовку в Донецкой области

В ночь на 18 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами села Сонцовка Донецкой области, сообщает Украинская правда.

По данным DeepState, россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

Мапа: DeepState

Сонцовка – село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области.

По данным переписи 2001 года население села составляло 795 человек.

Накануне аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Анновка Донецкой области.

Кроме того, DeepState указывал на то, что российские оккупанты продолжают срезать Времовский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских сил в районе Великой Новоселки Донецкой области.